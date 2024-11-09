Т-Банк запускает первого в России телефонного ИИ-секретаря для глухих и слабослышащих

Т-Банк запустил первого в России телефонного ИИ-секретаря для глухих и слабослышащих клиентов. Данный ИИ-секретарь позволяет пользователям с частичной или полной потерей слуха поддерживать общение с собеседниками по телефону без посторонней помощи благодаря технологиям искусственного интеллекта.