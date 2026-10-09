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Шведский самолет ведет разведку над Черным морем

Шведский самолет ведет разведку над Черным морем

Самолет ВВС Швеции Gulfstream S102B Korpen начал вести радиолокационную разведку над Черным морем. Источник фото: Peter Bakema Согласно полетным данным, которые изучило РИА Новости, самолет Gulfstream S102B Korpen, принадлежащий ВВС Швеции, вылетел из Бухареста около 9.

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