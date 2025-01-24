АвтоВАЗ и Lada Sport Rosneft покажут спортивную Lada Iskra на Гонке чемпионов в Сосновке. «Ледовая искра» облегчена и оснащена каркасом безопасности.
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АвтоВАЗ и Lada Sport Rosneft покажут спортивную Lada Iskra на Гонке чемпионов в Сосновке. «Ледовая искра» облегчена и оснащена каркасом безопасности.
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