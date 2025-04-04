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"А то что?" Читателей The Telegraph рассмешило требование НАТО поставить Путину дедлайн

"А то что?" Читателей The Telegraph рассмешило требование НАТО поставить Путину дедлайн

Глава МИД Канады Мелани Джоли в Брюсселе заявила, что лидеры НАТО требуют поставить Путину дедлайн по согласию на прекращение огня.

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