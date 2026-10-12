«Повысит устойчивость и адаптивность ВС РФ»: в Минобороны России заявили о создании сервиса для обучения военного ИИ

Минобороны России заявило о создании специального ресурса для обучения военных систем ИИ. Как отмечается в сообщении ведомства, сервис позволит отечественным разработчикам БПЛА обучать системы наведения и распознавания целей на основе объективных данных применения реальных беспилотников.