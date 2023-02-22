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Красный Крест призвал Россию и Украину обеспечить доступ ко всем военнопленным

Красный Крест призвал Россию и Украину обеспечить доступ ко всем военнопленным

Генеральный директор МККК Роберт Мардини заявил РИА Новости, что организация считает чувствительным вопрос о доступе гуманитарных организаций к военнопленным и призвал Россию и Украину обеспечить доступ к ним.

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