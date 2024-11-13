В Чувашии полицейские и общественники поблагодарили банковских работников, предотвративших мошенничества на сумму свыше 50 миллионов рублей

Временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по городу Чебоксары Евгений Семенов вручил благодарности банковским работникам, которым в течение года чаще всего удавалось остановить клиентов от перевода денежных средств мошенникам.
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