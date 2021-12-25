Британский фрегат в Северном море начал следить за кораблями ВМФ РФ

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков Фрегат HMS Westminster ("Вестминстер") ВМС Великобритании в Северном море рядом с Шетландскими островами отслеживает предполагаемое возвращение кораблей Северного флота ВМФ России на военно-морскую базу в Североморске.
ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков Фрегат HMS Westminster ("Вестминстер") ВМС Великобритании в Северном море рядом с Шетландскими островами отслеживает предполагаемое возвращение кораблей Северного флота ВМФ России на военно-морскую базу в Североморске.
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