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Британский фрегат в Северном море начал следить за кораблями ВМФ РФ

Британский фрегат в Северном море начал следить за кораблями ВМФ РФ

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков Фрегат HMS Westminster ("Вестминстер") ВМС Великобритании в Северном море рядом с Шетландскими островами отслеживает предполагаемое возвращение кораблей Северного флота ВМФ России на военно-морскую базу в Североморске.

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