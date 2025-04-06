Северная Корея строит новый класс военных кораблей на верфях в Чонгджине и Нampo. Эти корабли, которые еще не получили официального названия, могут быть оснащены вертикальными пусковыми установками (VLS) для ракет, что станет значительным шагом вперед для северокорейского флота.
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