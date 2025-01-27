Павлик Морозов: что не так было с его родственниками

У героизированного в советскую эпоху и критикуемого с наступлением демократических времён пионера Павлика Морозова были незавидные бабушка и дедушка, искренне не любившие ни его, ни сноху, ни других внуков.
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