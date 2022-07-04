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Стоимость iPhone достигнет рекордной отметки: сколько будет стоить самый дорогой и дешевый

Стоимость iPhone достигнет рекордной отметки: сколько будет стоить самый дорогой и дешевый

Так, стоимость самого дешевого iPhone 14 Pro достигнет 1099 долларов. Тем временем, iPhone 14 Pro Max с накопителем на 128 гигабайт будет стоить 1199 долларов.

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