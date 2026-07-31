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Пепельный блонд ради избранницы на 23 года моложе: как живет Дмитрий Дибров после развода

Пепельный блонд ради избранницы на 23 года моложе: как живет Дмитрий Дибров после развода

После развода в сентябре 2025 года 66-летний телеведущий Дмитрий Дибров больше не скрывает новые отношения.

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