ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Западные бонзы сбежали, южане отказываются от подписей

Западные бонзы сбежали, южане отказываются от подписей

Это какой-то позор!" Швейцарский саммит провалился с оглушительным треском. Это фиаско! Ну вот и прошло (проплыло?) то, о чем было столько шума все последние месяцы.

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Комментарии
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Светлана Коваленкова
Кто бы сомневался! Думает усидеть на двух стульях! Национальность не пропьешь и никуда не денешь!
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6 час.
АР
Александр Рязанцев
ДАМ воистину не в бровь,а в глаз,по-русски!Уважаю!
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2 час.
ЮЗ
Юрий Зиновкин
Он слюнтяй и обычный трус.
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1 час.

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