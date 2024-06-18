Это какой-то позор!" Швейцарский саммит провалился с оглушительным треском. Это фиаско! Ну вот и прошло (проплыло?) то, о чем было столько шума все последние месяцы.
Западные бонзы сбежали, южане отказываются от подписей
Комментарии
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Светлана Коваленкова
Кто бы сомневался! Думает усидеть на двух стульях! Национальность не пропьешь и никуда не денешь!
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6 час.
АР
Александр Рязанцев
ДАМ воистину не в бровь,а в глаз,по-русски!Уважаю!
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2 час.
ЮЗ
Юрий Зиновкин
Он слюнтяй и обычный трус.
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1 час.
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