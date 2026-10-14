ФСБ назвала поставщика оружия для террористов, напавших на «Крокус Сити Холл»: след тянется к запрещённой секте

ФСБ назвала поставщика оружия для террористов, напавших на «Крокус Сити Холл»: след тянется к запрещённой сектеФСБ России раскрыла, кто обеспечил оружием террористов, расстрелявших посетителей «Крокус Сити Холла» в марте 2024 года.