Как привести кухонную вытяжку в порядок

Кухонная вытяжка незаметно собирает на себе жир, пыль и копоть каждый раз, когда вы готовите. Со временем решетка становится липкой, корпус тускнеет, сама вытяжка начинает хуже справляться с удалением пара и запахов, что естественно сказывается на вашем комфорте (текстиль начинает впитывать запахи, а с него они выводятся хуже).