Тренер Дешам заявил о желании французов увидеть победу Месси на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира 2022 года в Катаре против национальной команды Аргентины.
Популярные статьи
- Астрофотограф запечатлел восход Марса над Луной
- Представлен проект плавучего города Freedom Ship, который сможет перевозить 100 000 человек в бесконечном круизе
- «Это как после светового микроскопа перейти на электронный — вот примерно такая же революция у нас произошла в палеонтологии за последние годы»
Свежие комментарии