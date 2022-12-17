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Тренер Дешам заявил о желании французов увидеть победу Месси на ЧМ-2022

Тренер Дешам заявил о желании французов увидеть победу Месси на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира 2022 года в Катаре против национальной команды Аргентины.

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