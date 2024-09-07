Глубоководный порт «Бронка» снова сменил гендиректора

В конце августа на предприятии уже происходили кадровые перестановки. Генеральным директором ООО «Феникс», оператора многофункционального морского перегрузочного комплекса «Бронка» в Большом порту Санкт-Петербурга назначен Александр Спирин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии