Под влиянием протестов французские власти, вероятно, выделят дополнительные средства на сферу образования, но это не спасет социальную модель страны от глубокого кризиса, сказал «Ленте.
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