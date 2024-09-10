«Ушла целая эпоха»: Масляков будет похоронен на Новодевичьем кладбище

Александр Масляков, без сомнения, вписал свое имя в историю российского телевидения. Он был не просто ведущим КВН, но и воплощением целой эпохи юмористов, которые благодаря ему стали звездами отечественного шоу-бизнеса.
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