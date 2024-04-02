Hill: в сенате США склоняются к поддержке плана спикера Джонсона о помощи Украине

Сенаторы изменили свое мнение по этому вопросу Американские сенаторы, которые ранее со скептицизмом относились к инициативе спикера палаты представителей Майка Джонсона о возобновлении военной помощи Украине, теперь воспринимают данную идею с большим энтузиазмом, сообщило издание Hill.