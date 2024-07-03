Дайджест дня: DBX707 в честь Формулы-1, российская платформа и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"У суперкроссовера Aston Martin DBX707 появилась спецверсия AMR24, названная в честь болида заводской команды Формулы-1.
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