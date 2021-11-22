«Не смотрю пенальти, чтобы лишний раз не нервничать». Стукалов о голе Агаларова

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подвел итоги матча РПЛ с «Ростовом» (2:2). «Мы выходили играть на победу.

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