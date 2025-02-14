«Центр колом»: владивостокцы застряли в пробках к пятничному вечеру

Во Владивостоке, как и всегда ближе к вечеру пятницы, скопились огромные пробки. Серьезные заторы пока охватили центральные улицы города, но не исключено, что ближе к концу рабочего дня ситуация ухудшится, сообщает PRIMPRESS.
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