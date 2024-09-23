Выход «Силы Сибири» на полную мощность незначительно повлияет на финпоказатели "Газпрома"

Газопровод «Сила Сибири» выйдет на полную мощность раньше намеченного срока — января 2025 г., что подтверждает соглашение, которое подписали глава Газпрома Алексей Миллер и председатель совета директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации CNPC Дай Хоулян, сообщают Коммерсантъ, Интерфакс и другие СМИ.