Бывший зам Шойгу идет в сенаторы. Зачем становиться представителем региона, в котором ты никогда не жил

Генрих

Нахрена во власти "нищеброды" ? Семья Цаликова владеет имуществом, которое оценивается в 4,3 миллиарда рублей. Самому Цаликову принадлежит земельный участок с домом, в деревне Раздоры на Рублевке, стоимостью 3,5 миллиарда рублей. Дети Цаликова не имели легального дохода, но и у них есть недвижимость: Дочери Елизавета и Юлия владеют в Москве недвижимостью в бизнес-центре, которая оценивается в 132 миллиона рублей, а также у них есть ряд офисов стоимостью 85 миллионов рублей; Сыновья Даниэль и Заур в 2021 году купили два участка в Московской области, каждый из которых оценивается в 260 миллионов рублей. Они также владеют офисами в Москве стоимостью 400 миллионов рублей каждый... (с)