Иран отверг заявление CNN о причастности к покушению на Трампа

Сообщение CNN, в котором Иран обвиняется в причастности к покушению на экс-президента США Дональда Трампа, названо «необоснованным», «политически мотивированным» и отвергнуто Постоянным представительством Ирана при ООН 16 июля, сообщает Mehr.
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