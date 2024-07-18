СССР-Россия
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СССР-Россия

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"Безжалостно выдворять/лишать гражданства подлых тварей, которые хотят превратить нашу Россию в такую же архаичную помойку, из которой сами же и убежали"

"Безжалостно выдворять/лишать гражданства подлых тварей, которые хотят превратить нашу Россию в такую же архаичную помойку, из которой сами же и убежали"

В Барнауле мелкий мигрантёныш решил поиграть в «шариатский патруль» и вот, что из этого вышло. Подрастающий абу-бандит, вместе с «братьями» докапался до местных детей из-за их внешнего вида.

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Комментарии
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Александр Денисов
Да ладно! Неужели началось... Видимо плюнул в того кого надо, раз полиционеры так быстро подсуетились... или это фейк такой?
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13 час.
ГМ
Георгий Михалев
Пора применять пулеметы.
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9 час.
Silver Kont
Да они по по жизни ссыкливые пидарасы...
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4 час.

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