Раскрыто отношение России к друзьям в беде

Ульянов о ситуации с Асадом: Россия не предает друзей в беде Россия не бросила в беде ушедшего в отставку президента Сирии Башара Асада, заявил в своем Telegram-канале постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.