Ульянов о ситуации с Асадом: Россия не предает друзей в беде Россия не бросила в беде ушедшего в отставку президента Сирии Башара Асада, заявил в своем Telegram-канале постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Раскрыто отношение России к друзьям в беде
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ВМ
Владимир Моргунов
Игра в одни ворота !!??? Друзья подставили Россию, да так, что разгребать не разгрести, а Россия с распростертыми объятиями приютила "друзей". Нам одного Янека-много....
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