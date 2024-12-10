Заммэра Ракова: свыше 350 детей посетили праздничную елку Третьяковской галереи и Правительства Москвы

Представление также посетили дети участников СВО Правительство Москвы совместно с Третьяковской галереей организовало праздничную ёлку для московских ребят, в том числе — детей участников специальной военной операции.
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