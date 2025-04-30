ИИ научился предсказывать остановку сердца за две недели: революция в кардиологии Ирина ВальковаВ научном мире произошло событие, которое может стать поворотным моментом в борьбе с одной из самых коварных угроз человеческой жизни — внезапной остановкой сердца.
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