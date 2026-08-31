Экипаж Ми-28НМ уничтожил личный состав и пункт управления дронами ВСУ

Экипаж ударного вертолета Ми-28НМ ликвидировал личный состав и замаскированный пункт управления беспилотниками ВСУ.
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