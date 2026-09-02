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Газета.ру

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Фонды 80 библиотек трех российских областей будут обновлены

Фонды 80 библиотек трех российских областей будут обновлены

Новые книги в 80 библиотек малых городов Белгородской, Брянской и Курской областей направят этой осенью Российский книжный союз (РКС), компания «Фонбет» и благотворительный фонд «Созидание».

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