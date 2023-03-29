Хет-трик Месси помог Аргентине разгромить Кюрасао

Аргентина забила в ворота Кюрасао семь голов, у Лионеля Месси хет-трик. В Сантьяго-дель-Эстеро прошел товарищеский матч, в котором действующие чемпионы мира аргентинцы принимали команду Кюрасао.
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