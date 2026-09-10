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От 147 тысяч рублей. На "Яндекс Маркете" стартовал предзаказ на iPhone 18

От 147 тысяч рублей. На "Яндекс Маркете" стартовал предзаказ на iPhone 18

Доступны разные модели, включая складной iPhone Duo, а также оплата частями и страховка устройства На "Яндекс Маркете" открылись предзаказы на новую линейку iPhone — старт запланирован на 10 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс‑службу маркетплейса.

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