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Спички - не игрушка

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В США ужаснулись, на что уходят их деньги на Украине

В США ужаснулись, на что уходят их деньги на Украине

Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол в своем ежегодном отчете Festivus Report подверг критике нецелевые расходы из госбюджета США, заявив, что миллионы долларов, выделяемые Киеву, идут на финансирование украинских тиктокеров и Instagram*-блогеров.

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