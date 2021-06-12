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    Справедливая Россия была создана, что бы украсть электорат у КПРФ или я ошибаюсь? Если нет, то почему им не объединит...«Справедливая Рос...

12 июня - День России

12 июня - День России

Уважаемые жители и гости городского округа Судак! Поздравляем вас с одним из самых главных государственных праздников – Днем России! Этот праздник объединяет всех, кто любит нашу большую и необъятную Родину – великую, непобедимую и сильную Россию.

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