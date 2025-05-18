Мошенники обещают ответы на ЕГЭ и ОГЭ, предупреждают эксперты Москвы

В период подготовки к ЕГЭ и ОГЭ участились случаи мошенничества в Интернете. Злоумышленники, выдающие себя за сотрудников образовательных структур, предлагают фальшивые экзаменационные материалы и вымогают деньги у родителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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