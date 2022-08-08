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Востоковед Тавровский назвал причину ненависти США к Китаю

Востоковед Тавровский назвал причину ненависти США к Китаю

Эксперт в вопросах востоковедения Юрий Тавровский заявил, что главным поводом для столь негативного отношения со стороны истеблишмента Соединённых Штатов Америки стала мощь КНР, медленно, но уверенно подвигающей Америку с позиции мирового гегемона.

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