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Граф Спенсер назвал негласную причину развода Дианы и спровоцировал ответ Букингемского дворца

Граф Спенсер назвал негласную причину развода Дианы и спровоцировал ответ Букингемского дворца

Брат принцессы Дианы граф Чарльз Спенсер готовит к выходу мемуары «Swan Song: Diana, My Sister», и опубликованные отрывки уже вызвали нешуточный скандал.

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