Небензя назвал главную ошибку западных лидеров в ситуации с Украиной

MFA Russia / GHloballookpress.com Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что признания ряда западных лидеров, включая Франсуа Олланда и Ангелу Меркель, об их реальном отношении к соблюдению минских соглашений стали их явкой с повинной.