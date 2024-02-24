Небензя назвал главную ошибку западных лидеров в ситуации с Украиной

MFA Russia / GHloballookpress.com Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что признания ряда западных лидеров, включая Франсуа Олланда и Ангелу Меркель, об их реальном отношении к соблюдению минских соглашений стали их явкой с повинной.
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