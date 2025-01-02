Сегодня наше предприятие провело День открытых дверей для учащихся колледжей г.Бобруйска. Учащиеся и педагоги ознакомились с нашим предприятием, условиями труда, ассортиментом выпускаемой продукции и возможностью дальнейшего трудоустройства .