Сегодня наше предприятие провело День открытых дверей для учащихся колледжей г.Бобруйска. Учащиеся и педагоги ознакомились с нашим предприятием, условиями труда, ассортиментом выпускаемой продукции и возможностью дальнейшего трудоустройства .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии