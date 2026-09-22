Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов рассказал о своем отношении к попаданию в число номинантов на приз имени Льва Яшина — награду лучшему вратарю сезона от France Football.
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