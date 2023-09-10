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Московские выборы принесли «Миллионы призов»: как это работает

Московские выборы принесли «Миллионы призов»: как это работает

Московские выборы принесли «Миллионы призов»: как это работает Елена ГалицкаяВ Москве, где продолжаются выборы мэра, более миллиона участников программы «Миллион призов» получили призовые баллы в первом розыгрыше, который состоялся 8 сентября.

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