Добрый Мир
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Добрый Мир

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Путин назначил Дюмина секретарем Госсовет, что это значит.

Путин назначил Дюмина секретарем Госсовет, что это значит.

Сегодня 6,2K прочитали Экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин назначен секретарем Госсовета.

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Комментарии
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Невидимка Невидимка
А куда Медведева сослали.
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20 час.
Галина
Хороший вопрос... Вроде как куда то по безопасности... точно н могу сказать...
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19 час.

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