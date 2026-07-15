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«Уралмаш» подписал 20-летнего центрового Даниила Абрамова

20-летний центровой Даниил Абрамов (208 см) продолжит карьеру в « Уралмаше ». Баскетболист вырос в системе ЦСКА и провел 19 матчей в прошедшей Суперлиге, набирая 4,1 очка и 3,8 подбора за 13,9 минуты в среднем.

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