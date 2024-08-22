Безопасность популярного в России кроссовера Omoda проверили на деле

Китайский кроссовер Omoda C5, который совсем недавно вышел в продажу на российский рынок и уже завоевал популярность среди автолюбителей, прошел проверку в краш-тестах Asean NCAP, где получил максимальные пять звезд.
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