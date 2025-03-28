Миллиардам тонн отходов найдут применение

В России создадут условия для увеличения доли экологичной продукции. В этом помогут развитие культуры использования природных ресурсов и изменение законодательства, которое учитывает мировые тренды на чистое производство.
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