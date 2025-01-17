Комиссионер НХЛ Беттмэн: Овечкин играет за "Вашингтон", а не за Россию

Комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн заявил, что лигу не беспокоит тот факт, что российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в нынешней политической ситуации может побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в НХЛ, передает Sportsnet.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии