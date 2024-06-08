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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Чикаго» не планирует возвращать Кэйна

Генеральный менеджер «Блэкхокс» Кайл Дэвидсон дал понять, что клуб не собирается предлагать контракт 35-летнему форварду.

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