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Татьяна Монтян: Макрон уверен, что Трамп не станет президентом США

Татьяна Монтян: Макрон уверен, что Трамп не станет президентом США

­Макрон в последнее время превратился просто в какого-то генератора невероятных новостей. После сногсшибательных для своих европейских союзников откровений о скорой отправке войск в Одессу Моня Микрон решил, что пришло время ошарашить и американских обывателей.

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