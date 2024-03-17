Макрон в последнее время превратился просто в какого-то генератора невероятных новостей. После сногсшибательных для своих европейских союзников откровений о скорой отправке войск в Одессу Моня Микрон решил, что пришло время ошарашить и американских обывателей.
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